Bélgica vs Senegal: a quién se enfrentará el ganador de este partido del Mundial 2026 en Octavos de Final

Bélgica y Senegal protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambas selecciones llegan en un gran momento y sueñan con seguir avanzando en el torneo más importante del futbol mundial.

Los Diablos Rojos lograron terminar como líderes del Grupo G después de una contundente victoria sobre Nueva Zelanda, mientras que Senegal consiguió una clasificación dramática como uno de los mejores terceros tras golear a Irak en la última jornada. El encuentro se disputará este miércoles 1 de julio en el Estadio Seattle, donde estará en juego un boleto para la siguiente fase del campeonato.

Senegal puede apelar la decisión ante el TAS para intentar recuperar el título de forma inapelable|Reuters

¿A quién enfrentará el ganador de Bélgica vs Senegal?

La llave de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya tiene definido el camino de ambas selecciones. El ganador de Bélgica vs Senegal se enfrentará en los Octavos de Final al vencedor del partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

Ese encuentro corresponde a la misma zona del cuadro eliminatorio y definirá quién sigue avanzando rumbo a los Cuartos de Final. Por ello, tanto Bélgica como Senegal estarán pendientes de lo que ocurra en el otro cruce, ya que de ahí saldrá su próximo rival en caso de conseguir la victoria.

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Bélgica recuperó confianza después de un inicio complicado en la fase de grupos. El conjunto europeo empató sus dos primeros encuentros, pero cerró la primera ronda con una goleada que le permitió terminar en la primera posición del Grupo G.

Senegal vivió una situación similar. Tras perder ante Francia y Noruega, los africanos reaccionaron con una contundente victoria sobre Irak para meterse entre los mejores terceros del torneo. Ahora, ambas selecciones buscarán seguir el camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y acercarse cada vez más a los Cuartos de Final.

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