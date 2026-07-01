¿Por qué no juega Edson Álvarez en México vs. Ecuador?

Aunque el partido está suspendido, México recibe a Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La alineación dispuesta por Javier Aguirre sorprendió a muchos y, entre otras cosas, destaca la ausencia de Edson Álvarez en el 11 inicial de la Selección Mexicana.

Mientras que el “Vasco” explicó por qué cambió el mediocampo, no mencionó las razones de la ausencia del mediocentro y defensa central del Fenerbahçe. Sin embargo, está claro que la ausencia de Edson Álvarez responde a la presencia de César Montes y Johan Vásquez en la zaga; así como a Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora en la mitad del campo.

Javier Aguirre y la explicación del mediocampo (donde no está Edson Álvarez)

El entrenador de México sostuvo que la idea es tener la pelota, por lo cual eligió un mediocampo “de pie, jugones”. En ese marco, Edson Álvarez no entra en esa ecuación. Además, el futbolista de 28 años no entra en los planes en la defensa, pues Montes y Vásquez fueron los titulares que siempre eligió el “Vasco”.

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Los números de Edson Álvarez en el Mundial 2026

15 minutos de juego ante Sudáfrica (por expulsión de César Montes)

90 minutos de juego ante Corea del Sur (por expulsión de César Montes)

90 minutos de juego ante Chequia (para darle descanso a Johan Vásquez)

Tarjeta amarilla vs. Chequia (si recibe otra, se pierde el próximo partido)

Johan Vasquez, Edson Alvarez, Alexis vega, Guillermo Martinez of Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Serbia at Nemesio Diez Stadium, on June 04, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

¿Cómo llegan México y Ecuador al partido tras la fase de grupos?

Así arriba México al partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

México 1-0 Corea del Sur — Jornada 2

México 3-0 Chequia — Jornada 3

Así le ha ido a Ecuador en la fase de grupos de cara a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Ecuador 0-1 Costa de Marfil — Jornada 1

Ecuador 0-0 Curazao — Jornada 2

Ecuador 2-1 Alemania — Jornada 3

México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre la Selección Nacional de México y Ecuador por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugará este martes 30 de junio a las 19 horas (ahora demorado), tiempo del centro de México. La transmisión será por Canal 7, el portal aztecadeportes.com y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes con el mejor equipo de narración y análisis.

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

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