Yassine Bounou, portero heroico de Marruecos, revela al equipo de LIGA BBVA MX al que le gustaría llegar

Yassine Bounou fue el héroe de Marruecos para avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al atajar el último penal de Países Bajos con una mano. El guardameta marroquí es jugador del Al-Hilal, de la liga árabe, pero reveló hace unos meses que le justaría jugar para un equipo de la LIGA BBVA MX en específico.

Bounou, nacido en Canadá de padres marroquíes hace 35 años, habló en el pódcast de Nahuel Guzmán, Miro de Atrás, y reveló que en caso de llegar al futbol me le gustaría jugar para el Club América. El motivo es que cuando era niño, la playera de las Águilas se vendía en Marruecos.

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“En México me tocó estar en dos campos. En el de Chivas, ahí es imposible, no se puede porque juegan mexicanos y me tocó también estar en el Azteca que es impresionante contra el Club América”, explicó Bounou. “A mí siempre el Club América me gustó. Muchas veces cuando veía un par de partidos, el Club América siempre fue un club que me gustó, que me gustaba la camiseta. Pero es difícil elegir porque por ahí no tengo tantas informaciones, pero yo me acuerdo de chico, cuando vendían las camisetas en Marruecos, ahí estaba la del Club América”.

Bounou está bajo contrato hasta el verano de 2028, así que una posible llegada a la LIGA BBVA MX se podría dar cuando tenga 37 años cumplidos. Esto no luce como una locura luego de que Keylor Navas llegase al futbol mexicano, vía los Pumas de la UNAM, a los 38 años.

El próximo partido de Yassine Bounou y Marruecos en el Mundial 2026

Yassine Bounou y Marruecos buscarán ser de los ocho mejores equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando enfrenten a Canadá el próximo 4 de julio a las 11:00 AM, tiempo del centro de México, en el Estadio Houston. El guardameta ya enfrentó dos veces a los canadienses y en ambos duelos salió victorioso. El primero fue un partido amistoso en octubre de 2016 donde los magrebíes se impusieron 4-0. El segundo duelo fue en Qatar 2022 y los norteamericanos le encajaron un gol durante la fase de grupos para acabar con marcador de 2-1 para los norafricanos.