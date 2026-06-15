HORA EXACTA para ver Bélgica vs Egipto de Mohamed Salah, partido del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes con uno de los partidos más atractivos del Grupo G, cuando Bélgica se mida ante Egipto en un duelo que mezcla jerarquía europea, presión competitiva y el magnetismo de una de las grandes estrellas del futbol mundial: Mohamed Salah.

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En el papel, Bélgica llega como favorita, pero también como una selección con mucho que demostrar. Los Diablos Rojos todavía cargan con el peso de su decepcionante actuación en Qatar 2022, donde quedaron eliminados en fase de grupos, firmando uno de los fracasos más sonados de aquella Copa del Mundo de la FIFA.

Aquella eliminación terminó de sepultar a la famosa Generación Dorada que ilusionó durante años al futbol belga.

Ahora, el panorama luce distinto. Aunque nombres como Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois siguen siendo referentes, Bélgica vive una transición hacia una nueva etapa, con futbolistas jóvenes que buscan devolver al equipo al lugar que alguna vez ocupó entre las grandes potencias.

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Mohamed Salah, la gran amenaza de Egipto

Del otro lado aparece una selección de Egipto que quizá no llegue con tanta presión, pero sí con una figura capaz de cambiar cualquier partido por sí sola. Sí, hablamos de Mohamed Salah.

Y es que el capitán egipcio disputará uno de los escenarios más imortantes de su carrera con la misión de cargar a los Faraones sobre sus hombros. Egipto nunca ha ganado un partido en Copas del Mundo, por lo que cualquier resultado positivo podría convertirse en historia.

Salah no estará solo. Jugadores como Omar Marmoush y Trezeguet le dan velocidad y profundidad a un equipo que puede hacer daño al contragolpe.

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Hora exacta para ver Bélgica vs Egipto

El partido entre Bélgica y Egipto se jugará este lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle, correspondiente a la primera jornada del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hora exacta en México: 1:00 PM (tiempo del centro de México)

Todo está puesto para un choque de alto voltaje: Bélgica quiere evitar otro tropiezo mundialista, mientras Egipto sueña con dar el gran golpe del grupo.