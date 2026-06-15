Partidos que se jugarán HOY lunes 15 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este lunes 15 de junio, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sube la intensidad con una cartelera de cuatro compromisos de primer nivel que marcarán el debut de los Grupos G y H. España, Uruguay y Bélgica debutan en las sedes más espectaculares de los Estados Unidos.

A continuación, te presentamos el análisis completo de la jornada, con los horarios adaptados al tiempo del centro de México.

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La cartelera de los partidos 15 de junio

España vs. Cabo Verde (10:00horas)

La actividad inicia temprano en Atlanta con el debut de la "Furia Roja". España llega con la etiqueta de favorita en el Grupo H, combinando la experiencia de su bloque defensivo con el desparpajo de una generación joven que quiere comerse el mundo. Enfrente estará la cenicienta del sector, un combinado de Cabo Verde que debuta de forma absoluta en las Copas Mundiales de la FIFA y buscará romper todas las quinielas.

Bélgica vs. Egipto (13:00 horas)

A segunda hora, Seattle vibrará con un auténtico choque de estilos en el Grupo G. Los "Diablos Rojos" de Bélgica intentarán capitalizar los últimos años de su generación dorada, mientras que los "Faraones" de Egipto apuestan por la solidez colectiva y su mística competitiva para dar un golpe sobre la mesa en territorio norteamericano.

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Arabia Saudita vs. Uruguay (16:00 horas)

El duelo de las 16:00 horas en Miami paralizará al continente sudamericano. Uruguay, bicampeona del mundo, arranca su proceso mundialista con la obligación histórica de ser protagonista. Sin embargo, la tarea no será sencilla: Arabia Saudita ya demostró en la última justa que son especialistas en propinar sorpresas mayúsculas a las potencias mundiales.

Irán vs. Nueva Zelanda (19:00 horas)

La jornada cierra en la Costa Oeste, en el majestuoso e innovador estadio de Los Ángeles. Irán busca imponer su fortaleza física en el Grupo G para avanzar por primera vez a la ronda de eliminación directa, pero los "All Whites" de Nueva Zelanda regresan al plano internacional con la firme intención de demostrar el crecimiento del futbol de Oceanía.

