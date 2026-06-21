Bélgica vs Irán GRATIS: Ver EN VIVO y ONLINE HOY el resultado de la transmisión del domingo 21 de junio, partido del Grupo G del Mundial 2026; marcador por internet, en línea y en directo

Bélgica vs Irán Bélgica vs Irán

Bélgica e Irán se enfrentan este domingo en un partido clave de la Jornada 2 del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo que podría comenzar a definir el panorama rumbo a los dieciseisavos de final. Tras la primera fecha, el grupo permnece completamente abierto, con las cuatro selecciones empatadas con un punto, por lo que una victoria hoy puede valer oro.

Te puede interesar: Mundial 2026 Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS de HOY domingo 21 de junio; por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

Bélgica dejó sensaciones mixtas en su debut frente a Egipto. El equipo de Rudi García sufrió más de lo esperado y tuvo que remar contracorriente para rescatar el empate, pese a contar con figuras de jerarquía como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Jeremy Doku.

Te puede interesar: Los partidos que se transmitirán GRATIS por TV Azteca HOY domingo 21 de junio en el Mundial 2026

Irán tampoco logró convencer del todo tras igualar ante Nueva Zelanda, aunque mostró carácter para venir de atrás en dos ocasiones. Con Sardar Azmoun y Mehdi Taremi al frente, los iraníes buscarán resistir la presión belga y golpear al contragolpe.

No te pierdas el resultado EN VIVO de este partidazo, HOY domingo 21 de junio, desde antes de la 1PM, tiempo del centro de México.

