Resultados de los juegos de HOY sábado 20 de junio en el Mundial 2026

Se fueron diez días en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este sábado 20 de junio, los resultados nos dejaron al tercer equipo eliminado pese a que aún falta disputarse la Fecha 3 de la Fase de Grupos.

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En primera instancia, las acciones comenzaron en el Estadio Houston, donde Países Bajos obtuvo la victoria ante Suecia. Con dobletes de Brian Brobbey, Cody Gakpo y un gol más de Crysencio Summerville, 'La Naranja Mecánica' hizo los tres puntos por marcador de 5-1 y así colocarse como líder del Grupo F.

Posteriormente, Alemania y Costa de Marfil chocaron en Toronto. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann se impuso por marcador de 2-1, resultado con el que ya se encuentran instalados en la ronda de 16vos de Final.

Más tarde, Ecuador y Curazao no pudieron romper el cero en la cancha del Estadio Kansas City, resultado con el que ambos equipos están al borde de la eliminación y se jugarán todo en la Jornada 3 de la Fase de Grupos en busca de culminar en el tercer puesto del Grupo E.

Finalmente, Japón venció a Túnez en el Estadio Monterrey, encuentro que marcó el partido 1000 en la historia de las Copas Mundiales. La escuadra de Asia ganó por 4-0 y con dicho resultado, el conjunto africano es el tercer equipo eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Partidos del domingo 21 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España vs Arabia Saudita - 10:00 AM

Bélgica vs Irán - 1:00 PM

Uruguay vs Cabo Verde - 4:00 PM

Nueva Zelanda vs Egipto - 7:00 PM

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