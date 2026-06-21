Uruguay vs Cabo Verde todavía no se juega, pero ya rompió un récord histórico en el Mundial 2026
La Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa va por su primer triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Cabo Verde, en un duelo que será récord
La segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue regalando particularidades estadísticas y curiosidades que exceden estrictamente lo que dentro del campo de juego. En esta ocasión, el duelo que se jugará hoy entre Uruguay y Cabo Verde por el Grupo H en el Estadio Miami, tiene un detalle atípico y único en justas mundialistas ya que será el primer duelo entre distintos países que en total suman tan solo 4 millones de habitantes.
Este duelo entre Uruguay y Cabo Verde, ingresará formalmente en los libros de historia antes del silbatazo inicial del árbitro. La sumatoria demográfica de ambas naciones arroja una cifra total de 4 millones que establece una nueva marca absoluta dentro de las Copas Mundiales de la FIFA por que será el partido con menor cantidad de habitantes involucrados entre los dos países competidores desde la creación del campeonato.
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Uruguay vs Cabo Verde, un duelo récord que quedará en la historia
El récord numérico que lograrán ambos países, se fundamenta principalmente en las características demográficas de los dos territorios nacionales que protagonizarán el encuentro. La República Oriental del Uruguay cuenta actualmente con un registro poblacional que se sitúa apenas por debajo de los tres millones y medio de habitantes fijos.
Por su parte el combinado de Cabo Verde asiste a la primera cita mundialista de toda su historia institucional con una población estimada en quinientos treinta mil ciudadanos. La suma entre la cantidad de habitantes de ambas naciones nos da un número de 4 millones y supera un récord registrado anteriormente.
Esta marca quiebra de manera directa el registro histórico previo que ostentaba el partido disputado entre Islandia y Croacia durante la edición de Rusia 2018. Aquel choque europeo involucró un total de cuatro millones trescientas mil personas debido a los registros particulares de la isla atlántica y del cuadro balcánico. De esta manera, Uruguay vs Cabo Verde ya tienen el foco puesto por esta particularidad, ahora buscarán tenerlo por lo que ocurra dentro del campo de juego.