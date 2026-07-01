La HORA EXACTA para ver el Bélgica vs Senegal, partido de los 16avos de final del Mundial 2026

Los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúan con uno de los partidos más atractivos y más difíciles de pronosticar de esta ronda: Bélgica vs Senegal. Dos selecciones que llegaron con muchas dudas durante la fase de grupos, pero que lograron reaccionar a tiempo para seguir con vida en el torneo.

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Sobre el papel, Bélgica parte ligeramente como favorita por nombres, experiencia y jerarquía individual. Sin embargo, Senegal ya ha demostrado que tiene las armas suficientes para incomodar a cualquier rival.

Los Diablos Rojos estuvieron muy cerca del desastre. Después de no ganar en sus primeros dos partidos, la presión aumentó alrededor de un equipo que durante años cargó con la etiqueta de candidato. Pero cuando más lo necesitaban, reaccionaron con una goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda, resultado que les permitió quedarse con el liderato de su grupo.

Ese partido dejó mejores sensaciones, especialmente por el nivel mostrado por Leandro Trossard, quien fue determinante en ataque.

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Bélgica busca que su experiencia pese en eliminación directa

Aunque aquella generación dorada ya no es la misma, Bélgica todavía conserva futbolistas de élite capaces de decidir partidos grandes.

Kevin De Bruyne sigue siendo el cerebro del equipo. Su visión, pausa y calidad en el último pase pueden marcar diferencia. Además, nombres como Romelu Lukaku, Jeremy Doku y Trossard le dan poder ofensivo suficiente para romper cualquier defensa.

Lukaku, además, llega con un dato que pesa: ya suma más participaciones de gol en Mundiales que cualquier futbolista belga desde 1966, consolidándose como uno de los hombres clave del equipo.

El duelo se disputará este miércoles 1 de julio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en Seattle.

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Senegal quiere confirmar que no está aquí por casualidad

Senegal tampoco tuvo un camino sencillo. Los africanos perdieron sus dos primeros encuentros y parecían eliminados, pero en la última jornada explotaron con un contundente 5-0 ante Irak para meterse como uno de los mejores terceros.

El equipo africano combina potencia física, velocidad y muchísimo peligro al contragolpe. Sadio Mané sigue siendo su máxima figura, aunque el gran nombre del último partido fue Pape Gueye, quien participó directamente en tres goles.