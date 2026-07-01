Ellos son los delanteros de Inglaterra que México deberá enfrentar el domingo

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto inglés logró superar las dificultades de la República Democrática del Congo para ganar 2-1 gracias a la calidad de sus delanteros.

En ese sentido, México deberá contener el poderío ofensivo de su siguiente rival. Javier Aguirre deberá preparar el partido para enfrentar a delanteros como Bukayo Saka, Antohny Gordon, Ollie Watkins, Marcus Rashford y Harry Kane, quien marcó los dos goles del equipo europeo en la victoria ante Congo.