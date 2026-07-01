Estadio CDMX es una pesadilla para Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026 por esta tragedia futbolística

Siendo la octava selección clasificada a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se confirmó que Inglaterra será rival de México en la próxima ronda del torneo más importante del futbol de selecciones. La Selección Mexicana llega con la ventaja de jugar en casa: El Estadio CDMX es una pesadilla para los ingleses con mucha historia.

Mientras México se impuso 2-0 a Ecuador y creció Roberto Alvarado en la tabla de asistencias, ahora el equipo de Javier Aguirre recibirá este domingo a la Inglaterra de Harry Kane. Sin embargo, el equipo inglés sufre por jugar en el Estadio Ciudad de México, un lugar donde vivió una de sus peores tragedias futbolísticas.

|Instagram: Selección de Inglaterra

Inglaterra ya conoce el Estadio Azteca (ahora Estadio Ciudad de México) y no tiene un buen recuerdo

El 22 de junio de 1986 Inglaterra pisó el —por entonces— Estadio Azteca. Con un marco espectacular de 114.580 espectadores, el equipo inglés sufrió al mejor jugador del mundo en suelo mexicano. Este encuentro histórico es recordado por la famosa “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” anotados por Diego Armando Maradona.

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Ese día Argentina se impuso 2-1 frente a Inglaterra en el partido válido por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA de México 1986. Luego, Maradona levantaría la segunda copa ante Alemania en el hoy llamado Estadio CDMX.

Inglaterra vs Argentina en México 1986|Crédito: Getty Images / AFP

Los resultados de Inglaterra en la fase de grupos y Dieciseisavos de Final en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

Inglaterra 4-2 Croacia — Jornada 1

Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2

Inglaterra 2-0 Panamá — Jornada 3

Inglaterra 2-1 RD Congo — 16avos de Final

México 2-0 Ecuador |MEXSPORT

Los resultados de México en la fase de grupos y Dieciseisavos de Final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

México 1-0 Corea del Sur — Jornada 2

México 3-0 Chequia — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — 16avos de Final

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