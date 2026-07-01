Dónde y en qué estadio se juega el partido Bélgica vs Senegal 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa su marcha de cara a la próxima ronda de los octavos de final y hoy las selecciones de Bélgica y Senegal disputarán su compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará en el Estadio Seattle.

Crédito: Mexsport

El Estadio Seattle está ubicado en la costa noroeste de los Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, Washington, y funciona de forma regular como el hogar de los Seattle Seahawks en el fútbol americano y del Seattle Sounders de la Major League Soccer. El recinto en el que se disputará un boleto a octavos de final Bélgica y Senegal, posee un aforo de 72.000 espectadores, colocandose así entre los de mayor capacidad de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además, una de las características centrales que tiene radica en su particular forma de herradura con el sector norte totalmente descubierto, que regala a los fanáticos una vista directa hacia la imponente ciudad.

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El conjunto europeo arriba a este cruce eliminatorio tras adjudicarse de forma invicta la primera posición dentro del Grupo G que compartió con Irán, Nueva Zelanda y Egipto. Sin embargo, con la particularidad de haber sumado solamente 5 puntos, con tan solo una victoria ante Nueva Zelanda conseguida en la última fecha, ya que empató los dos primeros partidos frente a Egipto e Irán respectivamente.

Por su parte, Senegal clasificó con lo justo a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que entró dentro de la lista de mejores terceros. El conjunto africano culminó con 3 puntos la fase de grupos, tras haber sido derrotado por Francia y Noruega en las primeras dos fechas. Recién en el último encuentro del Grupo I selló su pase luego de golear por 5-0 a Irak.