Dónde y en qué estadio se juega el partido Bélgica vs Senegal 2026
Bélgica y Senegal se enfrentan hoy por los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en búsqueda de avanzar a los octavos de final
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa su marcha de cara a la próxima ronda de los octavos de final y hoy las selecciones de Bélgica y Senegal disputarán su compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará en el Estadio Seattle.
El Estadio Seattle está ubicado en la costa noroeste de los Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, Washington, y funciona de forma regular como el hogar de los Seattle Seahawks en el fútbol americano y del Seattle Sounders de la Major League Soccer. El recinto en el que se disputará un boleto a octavos de final Bélgica y Senegal, posee un aforo de 72.000 espectadores, colocandose así entre los de mayor capacidad de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además, una de las características centrales que tiene radica en su particular forma de herradura con el sector norte totalmente descubierto, que regala a los fanáticos una vista directa hacia la imponente ciudad.
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Así llegan Bélgica y Senegal a los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El conjunto europeo arriba a este cruce eliminatorio tras adjudicarse de forma invicta la primera posición dentro del Grupo G que compartió con Irán, Nueva Zelanda y Egipto. Sin embargo, con la particularidad de haber sumado solamente 5 puntos, con tan solo una victoria ante Nueva Zelanda conseguida en la última fecha, ya que empató los dos primeros partidos frente a Egipto e Irán respectivamente.
Por su parte, Senegal clasificó con lo justo a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que entró dentro de la lista de mejores terceros. El conjunto africano culminó con 3 puntos la fase de grupos, tras haber sido derrotado por Francia y Noruega en las primeras dos fechas. Recién en el último encuentro del Grupo I selló su pase luego de golear por 5-0 a Irak.