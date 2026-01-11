“Que se jodan los Packers”: Ben Johnson, entrenador de los Bears, desata su euforia tras la épica remontada

La victoria de los Chicago Bears sobre Green Bay en los playoffs no solo rompió una sequía de 15 años sin triunfos en postemporada. También dejó una imagen, y una frase, que ya recorren toda la NFL. Minutos después del dramático 31-27 en la ronda de comodines, Ben Johnson soltó lo que muchos pensaban y nadie se atrevía a decir en voz alta: “Que se jodan los Packers”.

No fue un micrófono abierto. Fue un grito desde el vestidor. Crudo, directo y cargado de historia. El mensaje apareció en un video compartido por el propio equipo y dejó claro que, para Johnson, esta victoria era mucho más que avanzar de ronda.

La frase que resumió años de frustración en Chicago

El apretón de manos con Matt LaFleur fue frío, casi simbólico. Pero el verdadero mensaje llegó después. En privado… aunque terminó siendo público. Johnson sabía exactamente lo que hacía.

Durante la semana previa, en Chicago se tomó nota de todo lo que se decía del otro lado de la frontera. Comentarios, declaraciones y hasta la sensación de que Green Bay ya se veía enfrentando a los Bears como un trámite más. Eso no cayó nada bien.

La reacción fue proporcional. No solo eliminaron a su rival histórico. Lo hicieron remontando un 21-3, firmando la mayor voltereta de la franquicia en playoffs y transformando una noche que parecía perdida en una celebración histórica.

Una rivalidad que nunca se juega “normal”

Bears y Packers no necesitan contexto. Cada enfrentamiento viene cargado de décadas de historia, orgullo y cuentas pendientes. Pero esta vez fue distinto.

Chicago no solo ganó. Respondió. Respondió a la soberbia, al ruido previo y a una narrativa que parecía escrita antes de jugarse el partido. Por eso la frase de Johnson no fue un exabrupto: fue una declaración de intenciones.

Los jugadores lo entendieron así. Dentro del vestidor, la sensación no era solo de alivio, sino de reivindicación. Kevin Byard lo resumió sin rodeos: esta fue la victoria más especial de todas las remontadas que habían vivido en la temporada.