Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido HOY domingo 11 de enero, Ronda de Comodines de la temporada 2026 de la NFL, marcador online

Duelo de pronóstico reservado desde Filadelfia, las Eagles de Jalen Hurts reciben a Brock Purdy y a los San Francisco 49ers por un lugar en la ronda divisional de la actual temporada en la NFL. Los actuales monarcas parten como ligeros favoritos ante un conjunto de la Bahía que ha superado un sinfín de lesiones con sus estrellas. A pesar de tener mejor récord, el cuadro dirigido por Kyle Shanahan tendrá que derrotar a las Eagles en la ciudad de Rocky Balboa si quiere continuar con el sueño del Superbowl.

Te puede interesar: Estrella de la Premier League confesó que era adicto a las pastillas para dormir; así terminó su caso