OFICIAL: fecha y horario en el que se jugará la Ronda de Comodines de la NFL
La postemporada de la NFL 2025 comenzará el próximo fin de semana; estos son todos los partidos con sus respectivas fechas y horarios
La NFL entró a su clímax y la postemporada está a la vuelta de la esquina. Los duelos del Playoff del curso 2025 ya fueron definidos luego de la victoria de los Steelers sobre Ravens, en el último juego de la temporada regular. Este próximo fin de semana, se jugará la Ronda de Comodines, fase que tendrá seis partidos emocionantes.
Denver Broncos y Seattle Seahawks fueron los dos equipos que avanzaron de forma directo a la Ronda Divisional por haber finalizado como primeros de sus respectivas divisiones. Mientras tanto, Patriots, Jaguars, Bills, Texans, Chargers y Steelers son los clasificados en la Americana. Rams, Panthers, Eagles, 49ers, Bears y Packers estarán por la Nacional en la Ronda de Comodines .
Fechas y horarios para los partidos de Ronda de Comodines
En las últimas horas, la NFL dio a conocer las fechas y horarios de los partidos de la Ronda de Comodines, juegos que se llevarán a cabo entre el sábado 10 de enero y el lunes 12 de enero.
Sábado 10 de enero
- Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers - 15:30 horas (tiempo centro de México)
- Green Bay Packers vs. Chicago Bears - 19:00 horas
Domingo 11 de enero
- Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars - 12:00 horas
- San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles - 15:30 horas
- Los Angeles Chargers vs. New England Patriots - 19:00 horas
Lunes 12 de enero
- Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers - 19:00 horas
The Wild Card Weekend slate is official. pic.twitter.com/nsSSUUDT1L— NFL (@NFL) January 5, 2026
Los partidos más emocionantes de la Ronda de Comodines
- Packers vs. Bears – Rivalidad histórica NFC Norte en playoffs, promete tensión y remontadas.
- 49ers vs. Eagles – Clásico con potencial ofensivo explosivo y venganza por encuentros pasados.
- Bills vs. Jaguars – Duelo de élite entre ofensivas y quarterbacks top, alto ritmo.
- Texans vs. Steelers – Cierre de Wild Card con streak ganador de Houston y drama en Pittsburgh.
Kicking off Wild Card Weekend pic.twitter.com/3gfoTy6G27— NFL (@NFL) January 5, 2026