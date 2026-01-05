OFICIAL: fecha y horario en el que se jugará la Ronda de Comodines de la NFL

La NFL entró a su clímax y la postemporada está a la vuelta de la esquina. Los duelos del Playoff del curso 2025 ya fueron definidos luego de la victoria de los Steelers sobre Ravens, en el último juego de la temporada regular. Este próximo fin de semana, se jugará la Ronda de Comodines, fase que tendrá seis partidos emocionantes.

Denver Broncos y Seattle Seahawks fueron los dos equipos que avanzaron de forma directo a la Ronda Divisional por haber finalizado como primeros de sus respectivas divisiones. Mientras tanto, Patriots, Jaguars, Bills, Texans, Chargers y Steelers son los clasificados en la Americana. Rams, Panthers, Eagles, 49ers, Bears y Packers estarán por la Nacional en la Ronda de Comodines .

La Ronda de Comodines iniciará el sábado 10 de enero|Crédito: @NFL / X

Fechas y horarios para los partidos de Ronda de Comodines

En las últimas horas, la NFL dio a conocer las fechas y horarios de los partidos de la Ronda de Comodines, juegos que se llevarán a cabo entre el sábado 10 de enero y el lunes 12 de enero.

Sábado 10 de enero

Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers - 15:30 horas (tiempo centro de México)

Green Bay Packers vs. Chicago Bears - 19:00 horas

Domingo 11 de enero

Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars - 12:00 horas

San Francisco 49ers vs. Philadelphia Eagles - 15:30 horas

Los Angeles Chargers vs. New England Patriots - 19:00 horas

Lunes 12 de enero

Houston Texans vs. Pittsburgh Steelers - 19:00 horas

The Wild Card Weekend slate is official. pic.twitter.com/nsSSUUDT1L — NFL (@NFL) January 5, 2026

Los partidos más emocionantes de la Ronda de Comodines

Packers vs. Bears – Rivalidad histórica NFC Norte en playoffs, promete tensión y remontadas.

49ers vs. Eagles – Clásico con potencial ofensivo explosivo y venganza por encuentros pasados.

Bills vs. Jaguars – Duelo de élite entre ofensivas y quarterbacks top, alto ritmo.

Texans vs. Steelers – Cierre de Wild Card con streak ganador de Houston y drama en Pittsburgh.