Ben Shelton se corona en Dallas tras una remontada épica ante Fritz

Dallas tuvo final de alto voltaje, de esas que se sienten como examen de carácter. Un duelo entre los dos estadounidenses mejor posicionados del torneo, con cambios de momentum, servicios pesados y un cierre que obligó a jugar cada punto como si fuera el último.

Ben Shelton es campeón del Abierto de Dallas

Ben Shelton se proclamó campeón del Abierto de Dallas este domingo, tras derrotar a su compatriota Taylor Fritz por 3-6, 6-3 y 7-5, en una final que se extendió una hora y 51 minutos. El título llega como el premio mayor para Shelton en suelo estadounidense, en un torneo que suele castigar cualquier distracción y que exige sostener la concentración hasta el punto final.

El partido se abrió con ventaja para Fritz, quien tomó el primer set y pareció llevar el control del guion. Sin embargo, Shelton ajustó a tiempo, elevó la agresividad en los intercambios y emparejó la historia con un segundo parcial en el que cambió el ritmo del juego. A partir de ahí, el tercer set se convirtió en un duelo de nervios, con ambos buscando el quiebre que abriera la puerta definitiva.

El momento clave llegó cuando Shelton quedó al borde del nocaut. Con el marcador del tercero en contra y el título cerca para Fritz, el campeón respondió con sangre fría: salvó tres puntos de campeonato y sobrevivió al instante más delicado de la tarde. Ese rescate cambió el tono del cierre, porque el partido dejó de pertenecer al favorito y pasó a manos del que sostuvo mejor la presión.

