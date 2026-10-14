Betis vs Porto: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 14 de octubre de 2026; marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del encuentro Real Betis vs Porto FC de la Jornada 2 de la UEFA Champions League
Este miércoles 14 de octubre del 2026, se enfrentan Real Betis vs Porto FC correspondiente a la Jornada 2 de la UEFA Champions League, un encuentro llamativo que enfrenta a dos mexicanos, a Álvaro Fidalgo vs Santiago Gimenez. El encuentro comienza en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio de la Cartuja.
- Real Betis vs Porto FC
- Horario: 13 horas tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de la Cartuja.
Así llegan Real Betis vs Porto FC
Betis llega con un gran arranque al tener 7 victorias, 1 empate y 1 derrota en 9 partidos oficiales de todas sus competiciones. Están en tercer lugar de LaLiga con 19 puntos tras 8 jornadas, a 5 puntos del líder Barcelona.
En Champions League debutaron con un 3-2 a domicilio ante el Lille, por lo que llegan con tres puntos y en puestos de clasificación.
Por otra parte, Porto llega como líderes absolutos de la Primeira Liga con 8 victorias 24 puntos, 20 goles a favor y solo 4 en contra. En Champions su primer partido lo terminó perdiendo 0-2 en casa ante el Manchester City.