Betis vs Porto: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 14 de octubre de 2026; marcador online

Este miércoles 14 de octubre del 2026, se enfrentan Real Betis vs Porto FC correspondiente a la Jornada 2 de la UEFA Champions League, un encuentro llamativo que enfrenta a dos mexicanos, a Álvaro Fidalgo vs Santiago Gimenez. El encuentro comienza en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio de la Cartuja.

Real Betis vs Porto FC

Horario: 13 horas tiempo del centro de México

Sede: Estadio de la Cartuja.

Así llegan Real Betis vs Porto FC

Betis llega con un gran arranque al tener 7 victorias, 1 empate y 1 derrota en 9 partidos oficiales de todas sus competiciones. Están en tercer lugar de LaLiga con 19 puntos tras 8 jornadas, a 5 puntos del líder Barcelona.

En Champions League debutaron con un 3-2 a domicilio ante el Lille, por lo que llegan con tres puntos y en puestos de clasificación.

Por otra parte, Porto llega como líderes absolutos de la Primeira Liga con 8 victorias 24 puntos, 20 goles a favor y solo 4 en contra. En Champions su primer partido lo terminó perdiendo 0-2 en casa ante el Manchester City.