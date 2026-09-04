Birmingham vs Wolverhampton; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 5 de la Championship

El futbol inglés es considerado el mejor del mundo y en este caso, la presencia mexicana se hace presente en el ascenso. La Championship tiene a un par de jugadores mexicanos entre los distintos clubes y en este caso, es el de Raúl Jiménez que tiene actividad el próximo domingo 06 de septiembre. Por eso esta es la información acerca del Birmingham vs Wolverhampton de la fecha cinco de la segunda división de Inglaterra.

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¿Qué esperar del Birmingham vs Wolverhampton de la Jornada 5 de Championship?

Las exigencias de este torneo son ampliamente conocidas por todos los involucrados. Aunque es segunda división, se indica que es un ritmo de competencia altísimo. Por eso, el Birmingham City sabe que recibirá a uno de los candidatos a pelear por el ascenso. Aunque no han perdido (3 empates), saben que deben lograr un gran partido para no ver caer su fortaleza y meterse en la parte alta de la tabla.

Por su parte, el Wolverhampton tiene a Raúl Jiménez como uno de sus grandes referentes y quieren sacudirse rápidamente el doloroso descalabro que sufrieron en la fecha pasada. La visita será dura, pero si aspiran a lo más alto de la tabla deben sacar el triunfo como sea posible. El Lobo mexicano va por su tercer gol de la campaña, pues llega a esta juego con dos anotaciones y un pase para gol.

Posibles alineaciones Birmingham vs Wolverhampton

Probable alineación Birmingham: DT Chris Davies - James Beadle; Phil Neumann, Christopher Klarer, Osayi-Samuel y William Cochrane; Tomoki Iwata y Jhon Solís; Patrick Roberts, Carlos Vicente y Jay Stansfield; August Priske.

DT Chris Davies - James Beadle; Phil Neumann, Christopher Klarer, Osayi-Samuel y William Cochrane; Tomoki Iwata y Jhon Solís; Patrick Roberts, Carlos Vicente y Jay Stansfield; August Priske. Probable alineación Wolverhampton: DT César Peixoto - José Sá; Toti Gomes, Nasser Djiga, Hugo Bueno y Jackson Tchatchoua; Andre y Marshall Munetsi; Mateus Mane, Rodrigo Gomes, Fer López; y Raúl Jiménez.

¿Dónde ver EN VIVO el Birmingham vs Wolverhampton?

Dado que se habla de una liga de segunda división, en México no hay alguna cadena oficial que transmita los partidos. O al menos al momento ninguna ha indicado que se aventurará a pasar los partidos del Wolverhampton, tal como lo han hecho otras cadenas de transmisión con el caso de la Hormiga González y las distintas competencias en el balompié griego.