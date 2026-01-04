Leyenda del tenis confesó cómo casi pierde la vida por las adicciones; pocos lo sabían

Tras conquistar el mundo del tenis y retirarse a temprana edad, Bjorn Borg conoció una realidad bastante difícil de sortear. Cayó en las adicciones, no tenía plan de vida y ante eso decidió contar en un libro cómo estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones. Esta es la historia de un ex referente del mundo deportivo, que terminó en la ruina total.

¿Por qué este tenista terminó en la ruina?

Con 69 años, el nacido en Suecia dejó sus reflexiones en un libro llamado Hertbeats, en el cual él mismo confiesa que se liberó contando cosas que le sucedieron tras salirse del circuito profesional. En el texto platica que probó las drogas y el alcohol, para ponerse en riesgo de muerte en una oportunidad donde se provocó una sobredosis.

En aquella oportunidad bebió alcohol, combinó pastillas y consumió otras sustancias que le hicieron quedar inconsciente y ser rescatado porque su esposa lo encontró tras colapsar. Y también platicó que en otra oportunidad tuvo un paro mientras paseaba con su padre.

En una entrevista recientemente ofrecida al medio The Times, indicó que no supo qué hacer de su vida cuando terminó su carrera. “Cuando dejé de jugar al tenis, no tenía un horario fijo. Me despertaba por la mañana y me decía: Puedo con todo, con lo que sea. Soy tan feliz. Pero dejé el tenis. Dejé a mis amigos tenistas. Fue un gran error”.

¿Es cierto que este ex tenista tiene cáncer?

En parte de las revelaciones hechas recientemente, dijo que se le diagnosticó cáncer de próstata en el 2025. Eso hizo que su cuerpo y su mente vivieran un proceso sumamente complicado. Hoy el cáncer está en remisión pero es necesario estar alertas por cualquier recaída. Y es que el sueco fue un grande de este deporte. A sus 25 años ya tenía 11 títulos de Grand Slam y un total de 66 trofeos en el circuito ATP.

Se le atribuyen 6 Roland Garros y cinco coronas en Wimbledon, adquiriendo un porcentaje de victoria del 96% en París y 92.7 en Londres. En 1991 intentó volver al circuito profesional, lo cual fue un fracaso en lo deportivo, pero declaró que le sirvió como rehabilitación, pues fue cuando estaba completamente perdido sin propósito de vida y envuelto en las adicciones.