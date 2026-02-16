¿Boca Jrs o River Plate? Bad Bunny elige a su favorito durante su gira en Argentina

El paso de Bad Bunny por Argentina volvió a confirmar su conexión especial con el público local. Apenas días después de su impactante presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en Estados Unidos, donde llevó el español y los ritmos latinos al escenario deportivo más visto del mundo, el artista puertorriqueño aterrizó en Buenos Aires para continuar con su gira mundial.

Entre el 13 y el 15 de febrero de 2026 ofreció tres shows completamente agotados en el Estadio Monumental, casa del club River Plate. Más de 140 mil personas asistieron a las primeras dos fechas, y la tercera terminó de consolidar un récord histórico para un artista latino en ese recinto. Las entradas se vendieron en pocas horas, reflejando la enorme expectativa que generó su regreso al país.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el cantante apareció en el escenario con la camiseta oficial de River Plate, personalizada con el nombre “Benito” y el número 94. El gesto, un guiño directo a la hinchada local, se volvió viral en redes sociales y fue celebrado tanto por fanáticos de la música como por seguidores del club. La imagen del artista luciendo la banda roja recorrió portales y noticieros, convirtiéndose en uno de los símbolos de su paso por Buenos Aires.

Durante los conciertos, Bad Bunny combinó sus grandes éxitos con las canciones de su más reciente producción y mantuvo una puesta en escena imponente, con una producción audiovisual de primer nivel. La energía del público argentino fue protagonista: coros masivos, banderas y una euforia constante acompañaron cada tema.

