VIDEO: Escalofriante choque a más de 250 km/h paraliza las 12 Horas de Bathurst

Las 12 Horas de Bathurst 2026 no serán recordadas solo por la batalla en pista. Serán recordadas por un instante que dejó a todos con un rostro de terror debido a uno de los impactos más brutales del arranque del Intercontinental GT Challenge.

Te puede interesar: ¿La nueva Fórmula 1 ESTÁ MATANDO el espectáculo? Checo Pérez y Verstappen ADVIERTEN

Johannes Zelger, al volante del Porsche #79, rozó el muro en uno de los sectores más rápidos del trazado australiano. El auto perdió estabilidad, giró y terminó detenido en una zona donde la visibilidad es prácticamente nula para quienes vienen lanzados. Ahí quedó completamente inmóvil y expuesto a ser impactado.

Y entonces apareció el líder. Ralf Aron, al volante del Mercedes AMG #77 y peleando por la punta, se aproximaba a más de 250 kilómetros por hora. A simple vista no había ninguna bandera amarilla que lo advirtiera y cuando detectó el Porsche ya era demasiado tarde. El impacto fue frontal, seco, y devastador.

😱 Escalofriante choque contra un GT3 detenido en medio de la pista en las 12 horas de Bathurstpic.twitter.com/uZw5LOqO5f — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) February 15, 2026

Piezas volaron por el aire. El Mercedes blanco quedó destrozado y, por segundos que parecieron una eternidad, se vio fuego en la parte frontal del auto.

Te puede interesar: Fernando Alonso lanza advertencia a la Fórmula 1

Silencio y preocupación absoluta en Mount Panorama

La carrera fue neutralizada de inmediato. Los comisarios ingresaron con rapidez mientras el resto del pelotón esquivaba restos de fibra y metal. La escena fue estremecedora y en los boxes se vivió un silencio atípico.

Afortunadamente, ambos pilotos salieron por su propio pie. Esa es la imagen que realmente importa. Sin embargo, Aron fue trasladado de inmediato al Hospital de Orange para descartar cualquier lesión interna tras la violencia del golpe.

En un circuito donde el margen de error es mínimo, Bathurst volvió a demostrar por qué es uno de los desafíos más extremos del automovilismo mundial.

Y más allá de las consecuencias deportivas, pues ambos autos quedaron fuera de competencia, el accidente abre preguntas inevitables sobre señalización, reacción y seguridad en sectores de alta velocidad.

Las 12 Horas continuaron, pero sin duda el público y los pilotos quedaron marcados por el brutal accidente.