Sarah Schleper: Una despedida histórica en JJ OO Milano-Cortina 2026

La esquiadora mexicana Sarah Schleper, veterana de la disciplina de Slalom gigante, que cierra su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, fue descalificada en su segundo descenso debido a que sus esquís excedían por apenas un milímetro el tamaño permitido por el reglamento. Este detalle técnico impidió que completara la prueba, pero no opacó el legado que dejó en la justa invernal.

Un récord sin precedentes de Sarah Schleper

Schleper, nacida en Estados Unidos y nacionalizada mexicana, se convirtió en la primera atleta de esquí alpino en competir en siete ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos de Invierno. Desde su debut en Nagano 1998 hasta su presencia en Milano-Cortina 2026, ha sido testigo de la evolución del deporte y referente de perseverancia. Su longevidad deportiva es un ejemplo de disciplina y pasión, especialmente en un deporte donde las exigencias físicas suelen limitar la continuidad de las carreras.

Madre e hijo en la misma justa: un hecho histórico

Además del récord personal, Schleper protagonizó otro momento histórico junto a su hijo Lasse Gaxiola. Ambos se convirtieron en la primera dupla madre-hijo en competir en la misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, un hecho que trasciende lo deportivo y refleja la transmisión generacional de la pasión por la nieve. La imagen de ambos portando el uniforme mexicano simboliza la consolidación de una tradición familiar en un país donde los deportes invernales aún buscan mayor desarrollo.

La descalificación por un detalle técnico no empaña la trayectoria de Schleper. Al contrario, su despedida en Milano-Cortina se convierte en un recordatorio de la rigurosidad de las normas olímpicas y de la exigencia máxima que enfrentan los atletas. La mexicana se marcha con la frente en alto, consciente de que su legado no se mide en medallas, sino en hitos que abren camino para futuras generaciones.

¿Qué legado ha dejado Sarah Schleper a México?

La historia de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola representa un impulso para el esquí alpino en México. Su participación conjunta no solo inspira a jóvenes atletas, sino que también coloca al país en el mapa de los Juegos Olímpicos de Invierno con una narrativa única: la de una madre que, tras siete ediciones olímpicas, comparte pista con su hijo en la máxima cita deportiva.

