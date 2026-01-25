Bolivia vs México: Ver EN VIVO y GRATIS el partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcador online minuto a minuto

Santa Cruz de la Sierra abrirá sus puertas pare recibir a la Selección Mexicana en duelo amistoso contra la local Bolivia. Los pupilos de Javier Aguirre vienen de ganar por la mínima diferencia en suelo panameño y ahora, buscarán un nuevo triunfo ante el combinado de la Conmebol. Cabe recordar que, el 'Vasco' tuvo que convocar a futbolistas de la Liga MX por no ser fecha FIFA y será una de las últimas oportunidades para varios futbolistas en busca de meterse a la lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

