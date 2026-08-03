Cruz Azul en la Leagues Cup 2026: Rivales, fechas, estadios y horarios confirmados

Luego de arrancar su participación en la Liga BBVA MX con dos victorias y una derrota, esta este fin de semana ante Atlante, la Máquina Cementera de Cruz Azul se alista para cambiar de chip e iniciar su aventura internacional en la Leagues Cup 2026. El conjunto cementero buscará trascender en el certamen que enfrenta a los clubes de la liga mexicana contra los de la Major League Soccer (MLS).

El cuadro cementero disputará tres encuentros de primera fase en territorio estadounidense durante la primera mitad del mes de agosto.

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Calendario oficial de Cruz Azul en la primera fase:

1. Debut ante Philadelphia Union (6 de agosto)

El camino de La Máquina dará inicio el jueves 6 de agosto en el Subaru Park de Chester, Pensilvania a las 18:00 horas. Frente a Philadelphia Union, Cruz Azul tendrá una prueba exigente ante un equipo caracterizado por su orden táctico y fortaleza física jugando como local en la MLS.

2. Enfrenta a New York City FC (9 de agosto)

Tres días después, el domingo 9 de agosto, los dirigidos Joel Huiqui y su cuerpo técnico celeste viajarán al Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, para medirse ante New York City FC a las 17:30 horas. Un choque que promete intensidad técnica en el medio campo frente a una de las franquicias neoyorquinas.

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3. Cierre ante Chicago Fire (13 de agosto)

La participación en la primera etapa concluirá el jueves 13 de agosto cuando visiten el Toyota Park de Bridgeview, Illinois, para chocar contra el Chicago Fire, con su nueva adquisición el polaco Robert Lewandowski. Este encuentro será decisivo para definir la clasificación a las rondas eliminatorias del torneo binacional y comenzará a las 19:00 horas.

Todos los partidos en tiempo del centro de México.

