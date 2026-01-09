Ex entrenador de Rayados estuvo al borde de la muerte

Martín Demichelis, exentrenador de Rayados de Monterrey, vivió momentos de angustia mientras vacacionaba en playas de Uruguay el pasado 31 de diciembre junto a sus tres hijos y a una sobrina, que incluso derivó en su rescate por parte de por parte de asistencia especializada.

Martín Demichelis, extécnico de Rayados, vivió momentos de terror en sus vacaciones

Martín Demichelis, quien luego de su etapa en Rayados se encuentra sin equipo, vivió momentos de terror al ingresar al mar en una zona donde no estaba permitido y fue arrastrado por la corriente, junto con sus tres hijos -Bastian, Lola y Emma- y una sobrina.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de diciembre en la playa Laguna Escondida, en el balneario de José Ignacio, cerca de Punta del Este, Uruguay.

La zona es conocida por sus condiciones peligrosas para los turistas y está prohibido el ingresos a sus aguas a los bañistas, además de contar con escaso servicio de salvavidas.

Por fortuna para Demichelis y su familia, dos guardavidas que se encontraban fuera de servicio cerca del lugar y que se encontraban en la zona para practicar surf, lograron salvarlos utilizando sus propias tablas para auxiliar a la familia.

#Uruguay #TerribleSusto El 31 de diciembre pasado, Martín Demichelis, sus tres hijos -Bastian, Lola y Emma- y una sobrina, estuvieron en serio riesgo de ahogarse en la playa de Laguna Escondida de José Ignacio. Por suerte los guardavidas, fuera de su horario laboral, estaban… pic.twitter.com/oipBN8lbpE — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 8, 2026

Las dramáticas imágenes del rescate de Demichelis y su familia

Un video compartido por distintos medios y a través de redes sociales se puede ver los momentos en los que Martín Demichelis y su familia son rescatados del mar por los salvavidas en medio de fuertes corrientes que les impedían salir de las aguas.

Los salvavidas utilizan sus tablas de surf para sacar a la familia e incluso ellos tienen problemas para conseguir el objetivo, a pesar de su experiencia.

Otras personas que se encontraban en el lugar se suman a las tareas de rescate hasta que finalmente todos logran salir del agua con ayuda de las tablas de surf.

