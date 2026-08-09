¡Bombazo!: La millonaria cifra que el PSG desembolsaría por crack del Real Madrid

El mercado de fichajes podría registrar uno de los movimientos más fuertes del verano. De acuerdo a los últimos reportes, el París Saint-Germain ha puesto la mira en Arda Güler y estaría dispuesto a poner sobre la mesa una oferta de 115 millones de euros para adquirir su carta.

Los reportes indican que el mediocampista turco ve de forma positiva la opción de mudarse a la capital francesa para integrarse a la plantilla del PSG y buscar más protagonismo.

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Esta posible transacción no solo involucra a los equipos de España y Francia, sino que tiene un impacto directo en Turquía. El Fenerbahçe sigue muy de cerca el desarrollo de esta noticia. Incluso José Mourinho, actual técnico del equipo, ha señalado que existen posibilidades de que el Madrid acepte la propuesta por esa cantidad.

Si la venta se concreta en los 115 millones de euros señalados, el club de Estambul recibirá automáticamente 23 millones de euros, este ingreso se debe a una cláusula que la directiva turca incluyó cuando negoció la salida del jugador al Real Madrid, la cual les garantiza un porcentaje de cualquier venta futura.

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Los números de Arda Güler con el Real Madrid

Arda Güler ha demostrado una evolución constante desde su llegada al Real Madrid, consolidándose como una pieza de gran valor para el mediocampo blanco. Hasta el cierre de la temporada 2025-26, el jugador turco registra 13 goles y 13 asistencias en 71 partidos de LaLiga, sumando más de 3,600 minutos donde pasó de ser un revulsivo efectivo a un generador de juego habitual.

A la par de su crecimiento individual, su etapa en el Santiago Bernabéu ha estado marcada por el éxito colectivo. Güler ya ostenta cinco títulos oficiales con el club, incluyendo trofeos de máximo prestigio como la Champions League, el Mundial de Clubes y LaLiga, reafirmando su aporte en una de las plantillas más competitivas del mundo.

Por ahora, solo queda aguardar la respuesta del club blanco para definir el futuro del futbolista

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