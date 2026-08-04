Jugó en la Liga MX, fracasó en el Mundial 2026 y está a punto de firmar con un GIGANTE argentino

Boca Juniors tiene muy avanzadas las gestiones para concretar la incorporación estelar del atacante ecuatoriano Enner Valencia, histórico referente de la selección de Ecuador que llega tras concluir su vínculo con los Tuzos de Pachuca.

¿Cuáles son los factores para la llegada de Enner Valencia?

El camino para acelerar la llegada del artillero de 36 años quedó despejado en las últimas horas gracias a una maniobra clave en la plantilla: La venta de Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS no solo significó un ingreso económico, sino que liberó la ansiada plaza de extranjero que mantenía en pausa las conversaciones finales.

Tanto el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, como el director técnico, Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena, coincidieron de inmediato en que el ecuatoriano es el perfil idóneo de jerarquía e intensidad que necesita el frente de ataque Xeneize.

La negociación, que se ha desarrollado a lo largo de varios días, ingresó en su tramo definitivo. Actualmente, solo resta pulir pequeños detalles contractuales entre el entorno del jugador y el Consejo de Futbol para sellar el traspaso y que el atacante vista la camiseta azul y oro en el segundo semestre de 2026.

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Tras finalizar su ciclo con el conjunto hidalguense y disputar la Copa del Mundo 2026 representando a Ecuador, el atacante aportará su probada capacidad goleadora a La Bombonera. Si no surgen imprevistos de última hora.

¿Cuáles fueron los números de Enner Valencia con Pachuca?

El delantero ecuatoriano sostuvo 22 partidos con los Tuzos donde anotó 8 goles y realizó una asistencia.

