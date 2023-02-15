Borussia Dortmund vs Chelsea alineaciones confirmadas

Regresa la actividad de la Champions League y se enfrentan Borussia Dortmund vs Chelsea en el Estadio Signal Iduna Park. El partido de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League es clave para el conjunto del Dortmund pues debe conseguir una ventaja importante si quiere clasificar a los Cuartos de Final.

Chelsea debe tener muy en claro que en caso de perder el partido, se le podría complicar su clasificación a la siguiente fase.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

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Alineación Borussia Dortmund

Portero: Gregor Kobel

Defensas: Raphael Guerreiro, Nico Schotterbeck, Niklas Sule y Salih Ozcan

Mediocampistas: Emre Ca, Jude Bellingham,Karim Adeyemi, Marius Wolf y Julian Brandt

Delanteros: Sébastian Haller

Alineación Chelsea

Los dirigidos por Graham Potter salen con la siguiente alineación:

Portero: Kepa Arrizabalaga

Defensas: Ben Chilwell, Reece James, Koulibaly y Thiago Silva

Mediocampistas: Joao Feliz, Hakim Ziyech, Ruben Loftus-Cheek, Enzo Fernández y Mykhailo Mudryk

Delanteros: Kai Havertz

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