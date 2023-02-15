Borussia Dortmund vs Chelsea alineaciones confirmadas
Conoce las alineación con la que sale el Borussia Dortmund y el Chelsea para disputar el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League
Regresa la actividad de la Champions League y se enfrentan Borussia Dortmund vs Chelsea en el Estadio Signal Iduna Park. El partido de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League es clave para el conjunto del Dortmund pues debe conseguir una ventaja importante si quiere clasificar a los Cuartos de Final.
Chelsea debe tener muy en claro que en caso de perder el partido, se le podría complicar su clasificación a la siguiente fase.
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Alineación Borussia Dortmund
Portero: Gregor Kobel
Defensas: Raphael Guerreiro, Nico Schotterbeck, Niklas Sule y Salih Ozcan
Mediocampistas: Emre Ca, Jude Bellingham,Karim Adeyemi, Marius Wolf y Julian Brandt
Delanteros: Sébastian Haller
Alineación Chelsea
Los dirigidos por Graham Potter salen con la siguiente alineación:
Portero: Kepa Arrizabalaga
Defensas: Ben Chilwell, Reece James, Koulibaly y Thiago Silva
Mediocampistas: Joao Feliz, Hakim Ziyech, Ruben Loftus-Cheek, Enzo Fernández y Mykhailo Mudryk
Delanteros: Kai Havertz
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