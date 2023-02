Equipos favoritos para avanzar a los Cuartos de Final en la Champions League 2022-2023

Ya se jugaron dos encuentros de ida de los octavos de final de la Champions League y este miércoles se juegan otros dos.

Este martes, el Bayern Munich venció (1-0) como visitante al París Saint-Germain (PSG) con Messi, Mbappé y Neymar en la cancha, mientras el Milan en casa derrotó 1-0 al Tottenham.

Este día, el Club Brujas recibe al Benfica de Portugal y el Borussia Dortmund, en Alemania, jugará ante el Chelsea londinenses.

Los otros cruces de la Liga de Campeones que se jugarán la próxima semana para completar los encuentros de ida serán Liverpool vs Real Madrid y Eintracht Frankfurt vs Napoli el martes 21 de febrero y RB Leipzig vs Manchester City e Inter vs Porto el miércoles.

En la primera quincena de marzo se jugarán los encuentros definitivos de esta fase.

Bayern Munich, con el resultado conseguido en la cancha del Estadio de los Príncipes, es el gran favorito para avanzar a la fase de cuartos de final, aunque no se puede descartar una ‘sorpresa’ del equipo parisino, teniendo en su ataque a tres grandes figuras del futbol mundial.

Por su parte, el Tottenham de Harry Kane debe de salir con el boleto para la siguiente fase ya que debe remontar el gol en contra en casa. Milan es un histórico de la Champions League y sabe jugar este torneo por lo que no sería una sorpresa que llegara a ‘cuartos’.

Para los siguientes enfrentamientos, Benfica debe conseguir su pase a los cuartos de final. Por su parte, Chelsea debe avanzar, pero con mucha dificultad ante el Dortmund, no sería raro que se definiera en serie de penaltis.

El conjunto de Carlo Ancelotti debe pasar esta fase ya que la escuadra de Liverpool vive una crisis futbolística que no resolverá en pocos días.

Chucky Lozano y Napoli deben avanzar a cuartos de final

El Napoli, con ‘Chucky’ Lozano y líder de la Serie A, no debe tener problemas para conseguir su pase a la siguiente ronda, mientras Manchester City debe seguir el mismo camino ante el Leipzig.

Por último, Inter de Milan conseguirá estar en cuartos de final ante Porto, aunque no será fácil para el equipo dirigido por Simone Inzaghi.