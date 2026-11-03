Borussia Dortmund vs Real Betis: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 4 de la Champions League

Aunque no son dos clubes candidatos por excelencia para buscar el gran trofeo, llevan una temporada 2026-27 compitiendo al máximo nivel. Ante ese contexto, este Borussia Dortmund vs Real Betis podría ser el mejor juego de la jornada. Es por ello que aquí se te ofrece la previa para que conozcas cómo y dónde ver EN VIVO este duelo de Fecha 4 de la Champions League. Está pactado que el duelo comience a las 14:00 horas, esto en tiempo del centro de México, desde el Signal Iduna Park de Alemania.

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¿Qué esperar del Borussia Dortmund vs Real Betis de la Champions League?

El Borussia Dortmund es un club que continuamente llega a las fases finales, pero antes de ellos hay varios otros clubes que se perciben como favoritos. Sin embargo, su inicio de campaña ha dejado contentos a muchos, pues están peleando directamente con el Bayern por el liderato de la Bundesliga. Además, en Europa acumulan dos triunfos y una caída, lo que les tiene en buena oportunidad de ascender en la clasificatoria tras este partido que se disputa en casa.

Por su parte, los béticos son un club que ha encontrado la manera de competirle a los equipos con grandes presupuestos. Siendo un equipo con ganancias modestas, regularmente llegan a Europa y en el presente año están en el TOP4 de España y cuentan con invicto hasta el momento en la UEFA Champions League. Por ello, este promete ser un duelo bastante entretenido.

¿Dónde ver EN VIVO el Borussia Dortmund vs Real Betis de la UCL?

En México son dos espacios mediáticos donde se puede disfrutar de los partidos de Champions League jornada tras jornada. Por ello, debes estar suscrito a las plataformas streaming de HBO MAX o FOX ONE. Incluso, se sabe qué duelos irán por cada cadena (divididos a la mitad) días u horas antes de que se juegue la fecha. Y este duelo en específico, se observará en la señal de HBO/TNT.

Probables alineaciones Borussia Dortmund vs Real Betis