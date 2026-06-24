El HORARIO EXACTO para ver Suiza vs Canadá, juego del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El enfrentamiento, de la fecha final del Grupo B del Mundial 2026, tendrá lugar este 24 de junio sobre el césped del BC Place, en Vancouver. El compromiso arrancará en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México), las 15:00 horas (hora del Este en Estados Unidos) y las 16:00 horas (horario de Argentina).

¿Quién quedará líder en el Grupo B?

Suiza y Canadá llegan a este enfrentamiento definitivo con el boleto a la siguiente instancia prácticamente asegurado, ambos con un acumulado de cuatro unidades. No obstante, el conjunto canadiense parte con una ligera ventaja al liderar el sector por criterios de desempate en goles. El duelo de hoy es fundamental, ya que el vencedor se asegurará el primer lugar de la tabla, una posición estratégica para los cruces de dieciseisavos de final.

Trayectoria en la Fase de Grupos

Ambas selecciones han tenido un desempeño sólido que las mantiene en lo más alto de la clasificación. Canadá comenzó su participación con un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, para posteriormente dar un golpe de autoridad al golear 6-0 a Catar. Por su parte, Suiza igualó 1-1 frente a Catar en su debut y logró recomponer el camino en la segunda jornada con una victoria contundente de 4-1 frente a Bosnia y Herzegovina. Este cierre de grupo promete ser intenso, ya que ambos equipos buscan mantener su condición de invictos.

Factores clave para el cierre de la fase

El cuadro de Canadá espera capitalizar el factor local en Vancouver, confiando en que el aliento de su afición sea la llave para asegurar el liderato. Enfrente, Suiza llega con el respaldo de una estructura táctica muy bien definida a lo largo del certamen, siendo un conjunto que destaca por su capacidad ofensiva tras haber anotado cinco tantos en apenas dos encuentros.

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