Dónde y en qué estadio se juega el partido Bosnia y Herzegovina vs Qatar en el Mundial 2026

La actividad correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa su desarrollo con partidos de alta tensión durante la jornada de hoy. Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentan en el Estadio Seattle y todo indica que será un compromiso determinante para el futuro del Grupo B.

Qata quiere cortar la mala racha|X: Qatar

El escenario seleccionado para albergar este trascendental compromiso entre Bosnia y Herzegovina y Qatar es el Estadio Seattle, ubicado en la ciudad de Seattle, dentro del estado de Washington, Estados Unidos. Este recinto cuenta con una capacidad oficial para recibir a 69.000 espectadores sentados en sus diferentes niveles de gradas y habitualmente es el hogar deportivo para los Seattle Seahawks de la NFL y los Seattle Sounders de la MLS.

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Ambos conjuntos llegan con la necesidad de un triunfo tras registrar rendimientos irregulares en sus primeras dos presentaciones oficiales y con las mismas posibilidades aún de clasificar a 16vos de final, ya que las dos selecciones tienen un punto. Cabe mencionar que Bosnia y Herzegovina viene de sufrir una dura caída por cuatro a uno frente a Suiza en la segunda fecha del Grupo B.

Por su parte, el seleccionado asiático arriba condicionado tras una goleada en contra de seis por cero ante el combinado de Canadá. Sin embargo, al haber sumado un punto en su debut frente a Suiza, tienen las mismas posibilidades que el conjunto bosnio para clasificar a 16vos de final. Con todos estos condimentos, el duelo entre Bosnia y Herzegovina frente a Qatar se puede asemejar a una gran final y además deberán estar atentos a lo que suceda en el otro choque del Grupo B entre Suiza y Canadá, para ver finalmente quiénes clasificarán a los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.