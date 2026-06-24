La HORA EXACTA para ver México vs Chequia, partido definitivo de la Selección Mexicana del Grupo A del Mundial 2026

La Selección Mexicana afronta este miércoles 24 de junio su último compromiso de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se mida ante Chequia en un duelo clave para definir al líder del Grupo A.

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El equipo dirigido por Javier Aguirre llega en gran momento tras conseguir dos victorias en sus primeros dos encuentros. Primero derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural y después venció 1-0 a Corea del Sur en un encuentro mucho más cerrado, resultado con el que aseguró su boleto a los dieciseisavos de final.

Ahora, el objetivo del Tri es claro: cerrar con autoridad y confirmar el primer lugar del grupo para llegar con confianza a la fase de eliminación directa.

México vs Chequia: EN VIVO y GRATIS, el último juego del Grupo A del Mundial 2026, a través de TV Azteca

¿A qué hora se juega el México vs Chequia?

El partido entre México y Chequia se disputará este miércoles 24 de junio.

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Estadio Ciudad de México

Fecha: Miércoles 24 de junio

Hora: 7:00 PM (tiempo del Centro de México)

La cobertura arrancará TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS desde las 6:30 PM con el previo de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, aztecadeportes.com y Azteca Deportes Network, con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

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México quiere cerrar como líder del Grupo A

México ha mostrado una versión sólida bajo el mando del Vasco Aguirre. Sin desplegar un futbol espectacular, el conjunto Azteca ha sido un equipo ordenado, intenso y muy difícil de romper defensivamente.

Tras cumplir su suspensión, César Montes está disponible nuevamente, una noticia importante para fortalecer la zaga mexicana de cara a un duelo en el que Chequia saldrá obligada a buscar el resultado.

Los europeos llegan con presión luego de sumar apenas un punto en sus dos primeros partidos. Debutaron con derrota 2-1 ante Corea del Sur y después empataron 1-1 contra Sudáfrica, por lo que necesitan una actuación casi perfecta para aspirar a seguir con vida.

En el papel, México parte como favorito gracias a su momento anímico, la localía y el orden que ha mostrado. Sin embargo, Chequia tiene futbolistas peligrosos como Patrik Schick y Tomáš Souček, capaces de cambiar el partido con una sola jugada.

Todo está listo para un duelo que definirá el cierre del Grupo A.