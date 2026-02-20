ÚLTIMA HORA: La sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que podría ser cancelada por temas de seguridad

Siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 están en riesgo de ser suspendidos debido a desacuerdos sobre el financiamiento de la seguridad en el estadio Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, a las afueras de Boston, por parte de las autoridades locales.

El Gillette Stadium podría dejar de ser sede del Mundial 2026

El problema radica en que los propietarios del Gillette Stadium, la familia Kraft, se niega a pagar los 7.8 millones de dólares en gastos de seguridad que ocupará el recinto para los siete partidos de Copa del Mundo que tiene programados.

Por su parte, el municipio se niega a autorizar la licencia para entretenimiento que requiere el inmueble para operar durante el Mundial.

La ciudad ha puesto como fecha límite para recibir el depósito de 7.8 millones de dólares el próximo 17 de marzo ya que de lo contrario los siete partidos del Mundial corren el riesgo de celebrarse en la ciudad de Boston.

"La cuestión es que los subsidios federales no nos sirven por el tema del tiempo. Tendremos que pagar a los agentes y adquirir equipamiento antes, con la promesa de que luego nos reembolsarán", declaró Bill Yukna, presidente de la junta de selección de Foxborough, para The Boston Globe.

La municipalidad no ha realizado ningún pedido de equipamiento de seguridad hasta el momento, a la espera de recibir una garantía de reembolso para que se habilite las compras.

|Fuente: MEXSPORT



En cuanto al comité organizador local, destacan la "obligación contractual" de garantizar la seguridad pública y se espera que los fondos federales cubran esta necesidad, además de agregar que "el estadio aportó una garantía extra", dijo Michael Loynd, titular de Boston 2026, para CBS Sports.

Sin embargo, el municipio señala que los 7.8 millones necesarios para los temas de seguridad del estadio representan el 10% de su presupuesto anual, por lo que no aprobarán ningún movimiento hasta garantizar el reembolso.

Los partidos que albergará el Gillette Stadium

13 de junio | Haití vs Escocia (Grupo C)

16 de junio | Repechaje 2 vs Noruega (Grupo I)

19 de junio | Escocia vs Marruecos (Grupo C)

23 de junio | Inglaterra vs Ghana (Grupo L)

26 de junio | Noruega vs Francia (Grupo I)

29 de junio | Octavos de Final

9 de julio | Cuartos de final

