logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Volvemos con Punch | Pruebas médicas previo al Show del 'Vaquero' Navarrete y el 'Yuca' López

El ‘Vaquero’ Navarrete se sometió a las pruebas médicas para el show de este sábado que también incluye al ‘Yuca’ López.

Protocolo sanitario del Vaquero Navarrete
El ‘Yuca’ López fue sometido a las pruebas médicas
El ‘Pupo’ Palomares estará presente en el show de este sábado
El ‘Pupo’ Palomares no tuvo problemas en las pruebas médicas para el show.
Se llevaron a cabo las pruebas médicas para el show de este sábado.
Se llevaron a cabo las pruebas médicas para el show de este sábado.
El ‘Yuca’ López pasa el último filtro previo al gran show.
El ‘Vaquero’ Navarrete pasa el último filtro previo al gran show.
El ‘Vaquero’ Navarrete pasa el último filtro previo al gran show.
El ‘Pupo’ Olivares afina detalles para el show de este sábado.
/
Protocolo sanitario del Vaquero Navarrete
El ‘Yuca’ López fue sometido a las pruebas médicas
El ‘Pupo’ Palomares estará presente en el show de este sábado
El ‘Pupo’ Palomares no tuvo problemas en las pruebas médicas para el show.
Se llevaron a cabo las pruebas médicas para el show de este sábado.
Se llevaron a cabo las pruebas médicas para el show de este sábado.
El ‘Yuca’ López pasa el último filtro previo al gran show.
El ‘Vaquero’ Navarrete pasa el último filtro previo al gran show.
El ‘Vaquero’ Navarrete pasa el último filtro previo al gran show.
El ‘Pupo’ Olivares afina detalles para el show de este sábado.
Protocolo sanitario del Vaquero Navarrete
El ‘Yuca’ López fue sometido a las pruebas médicas
El ‘Pupo’ Palomares estará presente en el show de este sábado
El ‘Pupo’ Palomares no tuvo problemas en las pruebas médicas para el show.
Se llevaron a cabo las pruebas médicas para el show de este sábado.
Se llevaron a cabo las pruebas médicas para el show de este sábado.
El ‘Yuca’ López pasa el último filtro previo al gran show.
El ‘Vaquero’ Navarrete pasa el último filtro previo al gran show.
El ‘Vaquero’ Navarrete pasa el último filtro previo al gran show.
El ‘Pupo’ Olivares afina detalles para el show de este sábado.

Te Recomendamos