Julio César Chávez vs ‘Travieso’ Arce cumplen con la báscula; habrá pelea en Box Azteca

Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce dejaron todo listo para su esperado enfrentamiento luego de cumplir con la báscula previo a la función de Box Azteca. Ambos ex campeones mexicanos se verán las caras este sábado en una pelea que ha generado gran expectativa entre los aficionados al boxeo y promete emociones dentro del ring.

