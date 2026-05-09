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Julio César Chávez vs ‘Travieso’ Arce cumplen con la báscula; habrá pelea en Box Azteca

La esperada pelea entre Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce ya está lista luego de que ambos superaran sin problemas la báscula.

Por: Azteca Deportes

Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce dejaron todo listo para su esperado enfrentamiento luego de cumplir con la báscula previo a la función de Box Azteca. Ambos ex campeones mexicanos se verán las caras este sábado en una pelea que ha generado gran expectativa entre los aficionados al boxeo y promete emociones dentro del ring.

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