Rey Vargas suma 3 años como campeón

Ciudad de México.- Cuando se habla de los mejores libra por libra mexicanos de la actualidad, siempre se menciona a Saúl Álvarez, Juan Francisco Estrada, Miguel Berchelt Emanuel Navarrete como los grandes exponentes de nuestro país. Pocos le dan ese crédito a Rey Vargas, actual monarca de la supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, quien se sumó a la lista de campeones aztecas tras vencer por decisión dividida al británico Gavin McDonnell en Hull, Inglaterra el 25 de febrero de 2017.

Desde entonces, Vargas ha forjado un nombra alejado de los reflectores con 5 defensas consecutivas exitosas, todas en territorio estadounidense, mejorando su marca a 34 victorias en el mismo número de combates, 22 por la vía del nocaut. Dentro de esos enfrentamientos, destaca su último ante el japonés radicado en México, Tomoki Kameda, ganando por decisión unánime el pasado 13 de julio de 2019 en Carson, California.

Ahora, el siguiente paso para que el nacido en el Estado de México se consagre dentro de la élite mexicana y del momento, es una pelea con su compatriota Leo Santa Cruz, a quién ha estado retando en los últimos meses.

Otro de los grandes exponentes de la actualidad en México, en una pelea que, sin duda, tiene todo para ser una guerra al mero estilo azteca.

Santa Cruz es otro de los grandes exponentes del pugilismo en México, al poseer el título pluma y superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo y en 126 libras, pinta para ser una guerra al mero estilo azteca. Además, sería el mayor reto en la ascendente carrera de Vargas, quién hoy más que nunca necesita de una victoria de ese nivel para consolidarse y que se abra la ventana para otros grandes combates con rivales de la talla de Óscar Valdez, Gary Russell Jr., Josh Warrington, Shakur Stevenson y por qué no, ante el mismo "Vaquero" Navarrete en su actual división.

