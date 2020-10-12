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Manny Pacquiao firma el contrato que lo acerca a la pelea ante Conor McGregor

Manny Pacquiao reveló que se sumó a una empresa promotora, la cual también maneja a McGregor; el pleito entre estas dos figuras está latente y así lo manifiesta el filipino.

Manny Pacquiao boxeador

Escrito por: Azteca Deportes

La pelea entre el filipino Manny Pacquiao y el irlandes Conor Mcgregor esta un paso más cerca de realizarse, y así lo dio a conocer el veterano pugilista en un posteo en redes sociales.

Pacman, de 41 años y que en diciembre estará celebrando un año más de vida, está negociando su pelea ante el artemarcialista, quien ya adelantó que este pleito ocurrirá.

Pacquiao ahora se encargó de crear más expectativas al mostrar un contrato firmado con la empresa que también tiene a McGregor, por lo que el duelo ya se perfila. Inclusive el filipino indicó que “grandes cosas vienen, manténgase al tanto”.

Estoy emocionado de habernos asociado oficialmente con Paradigm Sports. Agradecido por el apoyo de mi familia, equipo y fanáticos mientras continúo mi viaje de boxeo profesional. ¡Vienen grandes cosas! ¡Manténgase al tanto!

Pacquiao no deja el boxeo pese a su veteranía

El pugilista filipino llegará a este duelo que está por hacerse oficial, con una carrera larga tras su debut el 22 de enero de 1995, en el que ha tenido 71 peleas como profesional, en la que ha salido con el triunfo en 62 ocasiones con 39 nocauts.

Además tiene 7 derrotas, tres de estas por nocaut y 2 pleitos que terminaron como empates.

La última ocasión que Manny Pacquiao se subió a un ring, fue el 20 de julio del 2019, tras vencer a Keith Thurman en Las Vegas, por decisión dividida.

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