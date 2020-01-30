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“Vaquero” Navarrete hará quinta defensa titular ante Jeo Santisima

Navarrete buscará la quinta defensa del cetro en menos de un año.

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LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 14: Juan Elorde celebrates after the referee stoped his WBO junior featherweight title fight against Emanuel Navarrete at T-Mobile Arena on September 14, 2019 in Las Vegas, Nevada. Elorde won with a fourth round TKO. (Photo by David Becker/Getty Images)|David Becker/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Emanuel "Vaquero" Navarrete regresará a la actividad el próximo 22 de febrero, cuando exponga el título supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el filipino Jeo Santisima en Las Vegas.

El “Vaquero” Navarrete buscará la quinta defensa del cetro en menos de un año cuando enfrente a Santisima en Las Vegas, Nevada, como parte del respaldo de la velada que encabezarán los pesos completos Deontay Wilder y Tyson Fury.

"Estoy motivado de hacer mi quinta defensa en menos de un año y especialmente porque estoy orgulloso de ser parte de una cartelera histórica encabezada por Wilder-Fury II", indicó Navarrete, quien hizo su primera defensa el 11 de mayo de 2019 y va por una más.

“Esta es una gran oportunidad para dar una gran exhibición para los fanáticos y mostrar mi talento una vez más. Estoy muy agradecido con mis promotores, Bob Arum y Fernando Beltrán, por darme estas oportunidades", señaló el pugilista que presenta récord de 30-1, 26 nocauts.

El oriundo de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, tendrá como rival para esta defensa a Santisima (19-2, 16 KOs), de 23 años y quien se convirtió en profesional en 2013; no pierde desde 2014 y suma 17 triunfos consecutivos.

"Realmente aprecio esta oportunidad, ya que este ha sido mi sueño desde que era un niño. Para esta pelea entrenaré y me prepararé para convertirme en el nuevo campeón, no siento ninguna presión. Haré lo mejor que pueda en la noche de la pelea para mostrarle al mundo quién soy”, comentó.

La velada será encabezada con el choque de respaldo entre el estadounidense Wilder (42-0-1, 41 KOs), quien pondrá en juego el título pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el británico Fury (29-0-1, 20 KOs).

Ambos pugilistas se vieron en el Staples Center de Los Ángeles en diciembre de 2018 en una pelea que terminó en empate, decididos a todo, el primero en busca de su undécima defensa titular, ambos también con el objetivo de seguir invictos.

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