logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Andy Ruiz presente en su casa, TV Azteca

El campeón mexicano de los pesos pesados visitó las instalaciones de su casa, TV Azteca

KAL|1_yor105g4

Escrito por: Azteca Deportes

Este martes el flamante campeón mexicano de los pesos pesados, Andy Ruiz, visitó las instalaciones de TV Azteca, donde habló sobre su más reciente triunfo en el boxeo

El pugilista Azteca vivió un día de ensueño en el que pudo reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien le extendió una invitación justo después de que derrotó a Anthony Joshua.

Después del mediodía, Ruiz llegó a TV Azteca, en donde el campeón afirmó que además del trabajo duro en el deporte, siempre le pidió a Dios para poder alcanzar su éxito.

El boxeador abundó en que está muy feliz con lo que está viviendo, por la manera en la que la gente lo apoya y lo sigue. Sin embargo, subrayó que trabajará por no perder ni defraudar a sus seguidores.

Recalcó que quisiera ser un campeón a largo plazo y añadir a su legado el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo.

Ruiz convocó además a decenas de medios de comunicación en su primera aparición pública en México tras su hazaña en Nueva York

Junto a la nueva sensación del boxeo mexicano estuvieron su padre Andy Ruiz senior, Benjamín Salinas como CEO de TV Azteca, Mauricio Sulaimán del WBC, Gilberto Mendoza de la WBA, Fernando Beltrán como CEO de Promociones Zanfer,Miguel Torruco de la CONABOX, el entrenador Manny Robles, entre otros.

Ponce Ruiz (33-1 y 22 KO´s) se hizo acompañar de Fernando Beltrán Rendón, CEO de Promociones Zanfer y quien lo presentó como nuevo integrante de las estrellas que los aficionados podrán seguir solo por la señal de Box Azteca 7 La Casa del Boxeo.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP