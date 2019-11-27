logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

¡Andy Ruiz ya está en Arabia Saudita listo para hacer historia!

La revancha entre Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua desde Arabia Saudita la podrás disfrutar el 7 de diciembre en La Casa del Boxeo

Box Azteca

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicano Andy Ruiz ya se encuentra en Arabia Saudita, listo para nuevamente hacer historia y darle la revancha al británico Anthony Joshua, seguro de que regresará a casa con los títulos de peso completo en su poder.

Seis meses después de destronar a Joshua contra todo pronóstico para arrebatarle los cetros de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), el mexicano aterrizó en la sede de su pelea del 7 de diciembre.

A su llegada al país asiático, Ruiz dejó en claro que hizo historia en Nueva York para quedarse con los títulos y que volverá a triunfar en Arabia Saudita, para seguir en el trono de los completos.

“Saben que hice historia en Nueva York y haré historia de nuevo en Arabia Saudita”, comentó el carismático pugilista, quien sobrevivió a una caída en territorio estadounidense para tirar cuatro veces a Joshua y vencerlo por nocaut técnico en siete rounds.

Ambos pugilistas ya están en Riad, el ex campeón quien aterrizó la víspera en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid rumbo a la velada “The Clash on the Dunes”.

La Diriyah Arena, escenario que se está construyendo para albergar la velada y donde se esperan cerca de 15 mil espectadores, está cerca de quedar lista para uno de los choques más esperados de la segunda mitad del año.

TE PUEDE INTERESAR

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP