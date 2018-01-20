Aseguran guerra Navarrete y Porras en CDMX

Ciudad de México.- El mexicano Emmanuel “El Vaquero” Navarrete y el filipino Glenn “La Roca” Porras, encargados de inaugurar la temporada 2018 de Promociones Zanfer en México aseguraron una guerra México vs Filipinas luego de cumplir con el peso pactado en la ceremonia de peso oficial celebrada en las oficinas de la Comisión de Box de CdMx.

La pelea entre el alto clasificado mundial ¨Vaquero¨ Navarrete (22-1, 19 kos) ¨La Roca¨ Porras (31-6, 19 kos) esta pactado en peso Supergallo a diez rounds.

¨Vaquero¨ Navarrete, uno de los prospectos más sólidos de Zanfer tendrá su primer pelea estelar y estará arriesgando los planes de disputar este 2018 un título del mundo.

Con esta gran gran gala de boxeo ¨Guerreros en combate, México vs Filipinas¨ arranca la temporada 2018 en México para promociones Zanfer, Azteca 7 y los socios patrocinadores.

El Filipino es de guardia zurda y es el campeón de Asia y pondrá en riesgo la tercera posición mundial que ocupa el ¨Vaquero¨ en las listas de la WBA.

Navarrete vs Porras será un choque emocionante solo el enfrentamiento entre un mexicano y filipino es garantía de espectáculo.

Emanuel Navarrete tuvo un gran 2017 donde obtuvo cinco triunfos en igual número de nocauts y este año Zanfer lo tiene proyectado para que dispute el cinturón del mundo.

La pelea será a 10 rounds en peso supergallo y tendrá lugar en el Deportivo de los Trabajadores del Metro en la Ciudad de México, con trasmisión de Box Azteca 7, La Casa del Boxeo.

Dentro de la pelea co estelar de la noche, Mario “Mayonesas” Andrade (50,200 kilos) se enfrenta a Guillermo Said “El Mexica” Flores (50,800 kilos) a 10 rounds en peso mosca.

A 6 rounds de distancia: Mauricio “El Bronco” Lara (57,200 kilos) se enfrenta a Israel “El Italiano” Robles (60 kilos) en peso pluma; Valeria “La Pequeña” Pérez (53 kilos) se verá las caras con la ex campeona mundial plata Judith “La Peligrosa” Rodríguez (52 kilos) en supermosca y Eric Andrés Cruz (53,500 kilos) intercambiara metralla con Oscar Saucedo (53,800 kilos) en peso gallo.

Las acciones inician a las 18 horas en el Deportivo de los Trabajadores del Metro en la zona de Iztacalco, la entrada es gratuita. El inicio de la transmisión por televisión será a las 22:30 de la noche por Box Azteca 7.

FOTOS: PABLO LOZANO/ZANFER.

ALMA MONTIEL/WBC

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