El ‘Gallo’ Estrada ya se encuentra en Los Ángeles

Los Ángeles, EUA. El boxeador mexicano Juan Francisco Estrada ya está en esta ciudad, donde el sábado buscará el cinturón de peso súper mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al tailandés Srisaket Sor Rungvisai.

“Llegamos bien a Los Ángeles, estoy ansioso por estar ya en el ring ante Rungvisai, vengo bien preparado sin problemas de lesiones, en el peso adecuado, no dudo que impondré mi estilo en el ring y lograré mi sueño de ser campeón mundial del WBC”, dijo.

El nacido en Puerto Peñasco, Sonora, que tiene un récord de 36-2, 25 Ko’s aceptó la pegada del actual campeón (43-4-1, 39 Ko’s), pero confió en la preparación que realizó para salir con el brazo en alto.

“Tiene poder en las dos manos, pero es predecible y mantiene un mismo estilo, estoy preparado para hacer los ajustes necesarios en la pelea la victoria será mía”, apuntó.

La pelea entre Francisco “Gallo” Estrada y Rungvisai encabeza la función de este sábado que se llevará a cabo en el Forum de Inglewood, California.

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