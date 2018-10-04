Espectáculo garantizado en Tijuana con “Pantera” Nery

BAJA CALIFORNIA.- Alta expectación ha generado en la afición de Tijuana la espectacular función que estelarizará el ex monarca mundial, Luis “Pantera” Nery ante el filipino Jason Canoy este sábado en el Estadio Gasmart y que será transmitida por Azteca 7, la Casa del Boxeo.

El ex campeón del mundo y considerado en el Top 10 de los mejores peleadores libra por libra iniciará el camino que lo lleve de regreso a disputar un titulo con esta contienda a 12 rounds en la que se disputará el campeonato mundial Plata Gallo CMB.

Nery reaparecerá luego de que el pasado mes de marzo noqueara en el segundo round a Shinsuke Yamanaka, en Japón. Canoy ha sido campeón de Filipinas en los pesos Mosca, Supermosca y Gallo, ha peleado en plazas de Tailandia, Ucrania, Japón y Sudáfrica, además de su natal Filipinas, y nunca ha sido noqueado.

“Me pongo nervioso sólo pensar quevolveré a pelear en mi casa, en el Gasmart, tengo un gran compromiso y daré un gran espectáculo, tengo obligación conmigo, con mi empresa con Fernando Beltrán y toda la afición en mi regreso para obtener una gran victoria, estamos listos” dijo Nery.

Mientras que el filipino Canoy agradeció la oportunidad y afirmó que el sábado dará todo para llevarse la victoria y el cinturón Plata.

KENIA

En la pelea principal de respaldo, una de las consentidas e hijas pródigas de la ciudad, Kenia Enríquez (20-1-0, 9 ko’s) arriesgará por segunda vez su campeonato mundial interino Minimosca CMB, cuando se enfrente a la invicta venezolana Norleidys Graterol (7-0-0, 7 ko’s), a la que ninguna rival le ha pasado del segundo round.

Te puede interesar: Gennady Golovkin se siente desplazado por la CMB

