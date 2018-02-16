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Fútbol

“Gallo” Estrada mostrará armas en Hermosillo

Juan Francisco Estrada hará un entrenamiento abierto a la prensa; el 24 de febrero enfrentará a Sor Rungvisai

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Escrito por: Azteca Deportes

México.- El ex monarca mundial Juan Francisco “Gallo” Estrada cerrará su preparación mañana viernes en el gimnasio Caballeros Gym en Hermosillo, Sonora .

El entrenamiento será para los medios de comunicación y al final dará entrevistas.

“Gallo” Estrada enfrentará el próximo 24 de febrero en un combate crucial al tailandés y campeón mundial Supermosca WBC Sor Rungvisai en el Forum de Inglewood, California en la función llamada Superfly 2 y que será televisado por HBO y en México por Azteca 7.

Tom Loeffler’s 360 Promotions en asociación con Promociones Zanfer y Nakornluong Promotions y presentarán la segunda edición de esta esperada serie, SUPERFLY 2 será televisada en vivo por HBO en su programa “Boxing After Dark” comenzando a las 9:30 p.m. Este/Pacífico y en México por Azteca 7, La Casa del Boxeo.

Juan Estrada iniciará los entrenamientos mañana viernes 16 de febrero a las 11 de la mañana en el gimnasio ubicado en Avenida Lerdo de Tejada entre López del Castillo y Carlos Catureli en la colonia Jardines.

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