“Gallo” Estrada mostrará armas en Hermosillo

México.- El ex monarca mundial Juan Francisco “Gallo” Estrada cerrará su preparación mañana viernes en el gimnasio Caballeros Gym en Hermosillo, Sonora .

El entrenamiento será para los medios de comunicación y al final dará entrevistas.

“Gallo” Estrada enfrentará el próximo 24 de febrero en un combate crucial al tailandés y campeón mundial Supermosca WBC Sor Rungvisai en el Forum de Inglewood, California en la función llamada Superfly 2 y que será televisado por HBO y en México por Azteca 7.

Tom Loeffler’s 360 Promotions en asociación con Promociones Zanfer y Nakornluong Promotions y presentarán la segunda edición de esta esperada serie, SUPERFLY 2 será televisada en vivo por HBO en su programa “Boxing After Dark” comenzando a las 9:30 p.m. Este/Pacífico y en México por Azteca 7, La Casa del Boxeo.

Juan Estrada iniciará los entrenamientos mañana viernes 16 de febrero a las 11 de la mañana en el gimnasio ubicado en Avenida Lerdo de Tejada entre López del Castillo y Carlos Catureli en la colonia Jardines.

Te puede interesar: ‘Ametralladora’ Muciño ante el reto más difícil