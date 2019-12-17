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Jaime Munguía: la esperanza del boxeo azteca

En estas fechas de paz, buenos deseos, armonía, reconciliación y propósitos de año nuevo quiero hablar de un boxeador que me llena de esperanza por su talento, disciplina y sencillez. Su nombre es Jaime Munguía y me complace anunciarles que el 2020 arranca con este ex campeón mundial originario de Tijuana, Baja California.

Jaime Munguía
Jaime Munguía

Escrito por: César Castro

Jaime Munguía está invicto con un récord de 34 victorias, cero derrotas, cero empates y 27 nocauts. A sus 23 años tomó la decisión de subir de categoría (a peso medio 73.03 kg) aunque eso implica dejar vacante el título superwelter de la OMB. Una elección que hace juego con su madurez.

En los últimos combates, que fueron defensas de título, Munguía perdió brillo sobre la lona por culpa del peso. Es complicado no rebasar los 69.8 kg que marca como límite la división superwelter cuando mides 1.83 m.

Munguía se convirtió en campeón mundial al noquear a Sadam Ali en mayo del 2018, en los meses siguientes nos regaló cinco defensas exitosas del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. La última en Carson, California ante el ghanés Patrick Allotey el 14 de septiembre.

Con la incursión de Munguía en la división de los medianos espero dos cosas. Que en este nuevo peso recupere un poco de la explosividad que le entregó a la báscula en los últimos combates. Estoy seguro que las 161 lb nos dejarán ver la mejor versión de Jaime Munguía.

En la división de los medianos hay rivales mediáticamente más llamativos. Por ejemplo: Jermall Charlo, Demetrius Andrade, Gennady Golovkin y Saúl “Canelo” Álvarez. Enfrentarlos haría que Jaime despunte a nivel internacional con las ganancias millonarias que corresponden.

Jaime posee un gran porcentaje del total de cualidades necesarias para trascender en el boxeo a nivel mundial. Debe regresar a la senda del nocaut con rivales de renombre en los 73.03kg para construirse las bases de lo que puede llegar a ser una carrera extraordinaria.

La primera prueba del tijuanense, en peso medio, será en el Alamodome de San Antonio, Texas ante el irlandés Gary O’Sullivan (30 victorias, 3 derrotas, 0 empates y 21 KO’s).

Apunten en su agenda el 11 de enero para que disfruten del talento de Munguía a través de Azteca 7, La Casa Del Boxeo.

Por: César Castro

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