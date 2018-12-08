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Fútbol

Navarrete va por la gloria ante Dogboe

Dogboe parte como el gran favorito para esta contienda, pero “Vaquero” tiene 20 triunfos consecutivos, los últimos ocho por nocaut

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Escrito por: Azteca Deportes

Sin dificultades, el campeón mundial Supergallo WBO, el ghanés Isaac Dogboe, y su retador, el mexicano Emanuel Navarrete, libraron el trámite de la ceremonia de peso y se reportaron en excelentes condiciones para subirse al ring de Teatro del mítico Madison Square Garden de Nueva York.

El “Royal Storm” Dogboe (20-0-0, 14 ko’s) registró 120.8 libras y estará exponiendo por segunda vez su campeonato del mundo. El “Vaquero” Navarrete (25-1-0, 22 ko’s) pesó 122 libras, el tope de la división, y tendrá notable ventaja en estatura y alcance.

Dogboe parte como el gran favorito para esta contienda. Las casas de apuestas lo tienen con momios de hasta -1100, es decir, hay que arriesgar 110 dólares a su favor, para obtener una ganancia de diez. En cambio, Navarrete ofrece un lucrativo pago de +800, es decir, por cada 10 dólares de apuesta, la ganancia será de 80.

La tan abierta proporción se debe a que el “Royal Storm” viene de ganarle a César Juárez, Jessie Magdaleno y Hidenori Otake, a los tres por nocaut y aunque el “Vaquero” tiene 20 triunfos consecutivos, y los últimos ocho por la vía rápida, no tiene un rival de élite y nunca ha peleado fuera de México.

De cualquier manera, se espera una contienda de mucha actividad en el centro del ring, de constantes combinaciones y donde la condición física, el factor de recuperación, la voluntad y la mentalidad serán factores tan importantes como la técnica y lo que cada uno haga o deje de hacer arriba del ring.

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