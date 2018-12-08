Navarrete va por la gloria ante Dogboe
Dogboe parte como el gran favorito para esta contienda, pero “Vaquero” tiene 20 triunfos consecutivos, los últimos ocho por nocaut
Sin dificultades, el campeón mundial Supergallo WBO, el ghanés Isaac Dogboe, y su retador, el mexicano Emanuel Navarrete, libraron el trámite de la ceremonia de peso y se reportaron en excelentes condiciones para subirse al ring de Teatro del mítico Madison Square Garden de Nueva York.
El “Royal Storm” Dogboe (20-0-0, 14 ko’s) registró 120.8 libras y estará exponiendo por segunda vez su campeonato del mundo. El “Vaquero” Navarrete (25-1-0, 22 ko’s) pesó 122 libras, el tope de la división, y tendrá notable ventaja en estatura y alcance.
Dogboe parte como el gran favorito para esta contienda. Las casas de apuestas lo tienen con momios de hasta -1100, es decir, hay que arriesgar 110 dólares a su favor, para obtener una ganancia de diez. En cambio, Navarrete ofrece un lucrativo pago de +800, es decir, por cada 10 dólares de apuesta, la ganancia será de 80.
La tan abierta proporción se debe a que el “Royal Storm” viene de ganarle a César Juárez, Jessie Magdaleno y Hidenori Otake, a los tres por nocaut y aunque el “Vaquero” tiene 20 triunfos consecutivos, y los últimos ocho por la vía rápida, no tiene un rival de élite y nunca ha peleado fuera de México.
De cualquier manera, se espera una contienda de mucha actividad en el centro del ring, de constantes combinaciones y donde la condición física, el factor de recuperación, la voluntad y la mentalidad serán factores tan importantes como la técnica y lo que cada uno haga o deje de hacer arriba del ring.