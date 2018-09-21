‘Pantera’ Nery cumple sanción; se acerca regreso

Ciudad de México.- Sanción al boxeador mexicano Luis Nery terminó el pasado 1 de septiembre, quien podría volver a la actividad del 6 de octubre y con el título Plata de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego.

El tijuanense tuvo problemas de control de peso, situación que lo llevó a perder el cetro absoluto de las 118 libras ante el japonés, Shinsuke Yamanaka pero se comprometió a seguir los lineamientos de la organización, lo cual cumplió según el dictamen emitido por la Junta de Gobierno del organismo.

Así, a través de un comunicado el CMB “confirma que la suspensión de Luis Nery terminó el 1 de septiembre y ahora es elegible para competir por cualquier campeonato” del ente boxístico.

Aunque no es oficial, su regreso podría darse en menos de un mes, incluso para disputar el título Plata de peso gallo, lo que significaría el primer paso en busca de recuperar el absoluto.

“El comité de Campeonatos Plata del WBC ha aprobado a Luis Nery para enfrentar a Jason Canoy, estando en juego el título plata de peso gallo del WBC el 6 de octubre”, concluye el comunicado.

