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Fútbol

Saldrán a noquear Munguía y Navarrete

‘Destructor’ y ‘Vaquero’ se declaran listos para la batalla

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- Luciendo físicos bien trabajados Jaime ¨Destructor¨ Munguía y Johnny ¨Vaquero¨ Navarrete cumplieron hoy el peso pactado en la ceremonia de pesaje oficial y ambos aseguraron que saldrán a noquea en el segundo encuentro que ambos sostendrán mañana en Monterrey, Nuevo León.

Munguía (27-0, 23 Ko’s) y Navarrete (33-10, 15 Ko’s) protagonizarán la gran gala boxística que Zanfer Promotions y Uppercut Promotions presentan en la Arena “José Sulaimán” de Monterrey, Nuevo León, y que Box Azteca 7, La Casa del Boxeo, transmitirá a todo México.

Ambos pugilistas superaron el primer enemigo que es la báscula donde el invicto orgullo de Tijuana, y de la empresa Zanfer, Jaime Munguía dio 70 kilos con 400 gramos, mientras su adversario Johnny Navarrete daba 70 kilos con 300 gramos, en peso y hay tiro por la Casa del Boxeo.

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SERGIO ‘CHIRINO’ SÁNCHEZ

En los siguientes combates, Sergio ‘Chirino’ Sánchez subió a la báscula sin problema alguno dio 57 kilos, mientras que su rival José Ramón Rodríguez, dio 56 kilogramos, uno abajo del peso pactado en 57 kilos para su contienda a 6 asaltos.

‘MANTEQUILLA’ III EN ACCIÓN

Uno de los mejores atractivos de la velada será ver en acción al nieto del gran ex campeón mundial José Ángel ‘Mantequilla’ Nápoles, de nombre Ángel Eduardo Nápoles, quien buscará su segundo triunfo en el terreno profesional.

El nieto de la leyenda fue el primero en subir a la báscula, dando 61 kilos 700 gramos, subiendo después Julio Salas Chávez, quien registró 59 kilos 500 gramos, un poco debajo de la división, cantándose el combate a 6 rounds en peso Ligero.

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RESTO DEL CARTEL

Diego Velasco de Oaxaca se enfrentará a Jesús López de Monterrey, en peso pactado en 50 kilos a 4 giros, registrando el primero 50 kilos mientras el segundo daba 48 kilos 600 gramos.

En pelea a 4 vueltas en peso Mosca, Citlalli Venegas dio 50 kilos 200 gramos en tanto su rival Jessica Rangel daba el mismo peso, ambas pasaron al frente reportándose listas para el sonido de la campana.

Benny Ríos en peso Mosca se enfrenta a 4 vueltas ante Diego Romo< en peso pactado en 50 kilos, Lucía Gutiérrez dio 49 kilos 200 gramos y su rival Gabriela Magaña pesó 50 kilos.

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Los pugilistas ya se enfrentaron el 29 de abril del 2017 en Chihuahua, Chihuahua con un triunfo a favor de Munguía por decisión unánime.

¨No menosprecio a ningún rival, pero en esta segunda pelea contra Johnny, no llegará a la decisión, voy a noquearlo¨ repitió el prospecto más sólido del boxeo mexicano.

¨Munguia podrá decir lo que sea, saldré a noquearlo y detener esa fama que le han hecho, aun esta muy novato, impondré mi experiencia¨ dijo el veterano peleador capitalino.

CAMPEONATO EN JUEGO

En lo que será el sensacional duelo semifinal a 10 asaltos, el regiomontano Daniel ‘Cejitas’ Valladares, campeón mundial juvenil plata Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) subió a la báscula y registró 49 kilos cerrados, mientras que su rival Érick Zamora se pasó de peso y aunque estará el cetro en juego, si lo gana quedará vacante, pero si el regio se lleva el triunfo seguirá reinando en la división.

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