Sugar Ray Leonard siempre vio que Canelo sería un boxeador especial

El ex campeón mundial Sugar Ray Leonard fue uno de los grandes invitados a los 15 años de Box Azteca, en donde destacó que en el caso de Canelo Álvarez, siempre lo visualizó como un ‘chico especial’.

En la charla durante la celebración de 15 aniversario, el boxeador Sugar Ray Leonard, acotó que el boxeo mexicano siempre le ha gustado y le ha llamado la atención, que ha estado en México y ahora por motivo de la Convención 59 del CMB, volvió agradecido de ser tomado en cuenta.

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Sugar Ray Leonard y su opinión sobre Julio César Chávez

El boxeador Sugar Ray Leonard además indicó que por muchos años, Julio César Chávez fue su favorito, por ser un soldado y un guerrero del boxeo, encarando siempre batallas importantes.

Recordó que en la historia, Muhammad Ali siempre ha sido su favorito, aunque haya muchos pugilistas de alta calidad en diferentes momentos de la historia.